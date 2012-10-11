Визитка и фирменный бланк "Новые Перспективы"

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен18 заявок2588 просмотров
#1$40
#2$10

Здравствуйте, нам нужен улучшенный вариант визитки + фирменным бланк организации по обучению и трудоустройству людей с ограниченными возможностями «НовыеПреспективы» в зеленом, синем и черно-белом варианте. Исходник + лого по ссылке http://rghost.ru/40847432 Всю информацию оставить, только улучишь шрифты, цветовые решения, расположения, пропорции… чтобы все было гармонично и в одном стиле…

Быстрый конкурс = завершим как только получим классный.интересный вариант. Удачи!)

13 лет назад
avroraventures
Тимофей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Победители конкурса

picaso_design
Лилия 
42 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
#1
juliachopyk
Юлия Чопик 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
#2

Заявки фрилансеров

picaso_design
Лилия 
42 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
#1
juliachopyk
Юлия Чопик 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
#2