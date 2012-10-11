Визитка и фирменный бланк "Новые Перспективы"

# 1 — $ 40 # 2 — $ 10

Здравствуйте, нам нужен улучшенный вариант визитки + фирменным бланк организации по обучению и трудоустройству людей с ограниченными возможностями «НовыеПреспективы» в зеленом, синем и черно-белом варианте. Исходник + лого по ссылке http://rghost.ru/40847432 Всю информацию оставить, только улучишь шрифты, цветовые решения, расположения, пропорции… чтобы все было гармонично и в одном стиле…

Быстрый конкурс = завершим как только получим классный.интересный вариант. Удачи!)