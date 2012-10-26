Нарисовать несколько инфографик

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Завершен9 заявок262 просмотра

Добрый день.

Требуется человек, который сможет красиво оформить несколько инфографик.

Примеры того, что примерно хочется получить на выходе, во вложении.

Тексты и всю инфу, которую надо оформить, дам (все расписано и даже схематично нарисовано)

Очень срочно.

В заявке указывайте имели ли дело с инфографикой, стоимость за одну картинку и сроки.

13 лет назад
ruda_mak
Илона 
43 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Alenaspl
Алёна 
34 года
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$150
2 дня
Алена превосходно справилась с заданием! Получилось реально классно! Надеюсь, что будет очень плотно сотрудничать и дальше. Огромное спасибо!
Очень рада знакомству, Илона- эталон идеального заказчика)

Заявки фрилансеров

Alenaspl
Алёна 
34 года
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад