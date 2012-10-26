Нарисовать несколько инфографик

Добрый день.

Требуется человек, который сможет красиво оформить несколько инфографик.

Примеры того, что примерно хочется получить на выходе, во вложении.

Тексты и всю инфу, которую надо оформить, дам (все расписано и даже схематично нарисовано)

Очень срочно.

В заявке указывайте имели ли дело с инфографикой, стоимость за одну картинку и сроки.