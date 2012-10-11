Сделать дизайн рекламной страницы А4 на печать

Нужно сделать дизайн рекламной расклейки - полиграфическая полноцветная печать (результат д.б. в векторе)

Тематика - оффлайн магазин наручных часов, фирменный логотип вышлю.

Нужно изобразить 2 темы на одной стороне листа А4:

1. Скидка -20% на любые вторые часы!

* Внизу мелко "При покупке часов стоимостью от 8000 руб."

2. Только до 15 Октября! Ремешок со скидкой 50%!

Менее крупно: Скидка на ремешок 50% при покупке любых часов!

При этом на странице должны быть крупно выделены цифры -20% и - 50%

чтобы бросались в глаза (можно их поместить в контрастные поля/круги).

А пояснение к скидке уже ниже и менее крупно.

Срок выполнения - 1 сутки.

От Вас: цена работы и портфолио с работами по полиграфии и рекламе.