Сделать дизайн рекламной страницы А4 на печать

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт17 заявок185 просмотров

Нужно сделать дизайн рекламной расклейки - полиграфическая полноцветная печать (результат д.б. в векторе)

Тематика - оффлайн магазин наручных часов, фирменный логотип вышлю.

Нужно изобразить 2 темы на одной стороне листа А4:

1. Скидка -20% на любые вторые часы!

* Внизу мелко "При покупке часов стоимостью от 8000 руб."

2. Только до 15 Октября! Ремешок со скидкой 50%!

Менее крупно: Скидка на ремешок 50% при покупке любых часов!

При этом на странице должны быть крупно выделены цифры -20% и - 50%

чтобы бросались в глаза (можно их поместить в контрастные поля/круги).

А пояснение к скидке уже ниже и менее крупно.

Срок выполнения - 1 сутки.

От Вас: цена работы и портфолио с работами по полиграфии и рекламе.

13 лет назад
VladislavK
Владислав 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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