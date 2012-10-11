Добрый день. Требуется человек, который сможет красиво оформить несколько инфографик. Примеры того, что примерно хочется получить на выходе, во вложении. Тексты и всю инфу, которую надо оформить, дам (все расписано ...
Сделать дизайн рекламной страницы А4 на печать
Нужно сделать дизайн рекламной расклейки - полиграфическая полноцветная печать (результат д.б. в векторе)
Тематика - оффлайн магазин наручных часов, фирменный логотип вышлю.
Нужно изобразить 2 темы на одной стороне листа А4:
1. Скидка -20% на любые вторые часы!
* Внизу мелко "При покупке часов стоимостью от 8000 руб."
2. Только до 15 Октября! Ремешок со скидкой 50%!
Менее крупно: Скидка на ремешок 50% при покупке любых часов!
При этом на странице должны быть крупно выделены цифры -20% и - 50%
чтобы бросались в глаза (можно их поместить в контрастные поля/круги).
А пояснение к скидке уже ниже и менее крупно.
Срок выполнения - 1 сутки.
От Вас: цена работы и портфолио с работами по полиграфии и рекламе.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
Дизайн и верстка буклета на 18 стр.Верстка полиграфии35 заявокЗакрыт13 лет назад
4 полосник А-3Завершен13 лет назад
Описание - во вложении; обсуждение, подробности - уже с исполнителем.Закрыт13 лет назад
Есть файл адобе индизайн и файл в пдф с прикрепленными картинками. Надо проверить всю информацию что б каталог качественно получился в печати. 15 страниц всего в каталоге. Нужно ...Завершен13 лет назад
- $50
Необходимо создать дизайн постера. Формат А3Завершен13 лет назад
Предлагаю создать эффектный постер для календаря на 2013 год. Требования типографии такие: Постер — 297х220 мм, вылеты за обрез по 3 мм, снизу надписи поднять на 1см, чтобы пружина не задела. ...Верстка полиграфии17 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен фирменный бланк. Название фирмы "Вертек" В верхние и нижние колонтитулы можно добавить информацию о сайтах http://tvstojki.ru/ и http://flagshtoki.com/ Или сделать 2 бланка один для http://tvstojki.ru/ другой http://flagshtoki.com. Также ...Верстка полиграфии18 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Разработать дизайн квартального календаря (шапка и нижняя плашка)Верстка полиграфии25 заявокЗакрыт13 лет назад
в РА постоянно требуется дизайнер для полиграфических работ - можно в офис - можно удаленно. Вменяемость, адекватность, грамотность, дисциплинированность и креативность - вот перечень необходимых требований. Желательно умение готовить изображения под веб.Верстка полиграфии19 заявокЗакрыт13 лет назад