Срочно переделать бигборд

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Завершен17 заявок247 просмотров

есть макет борда и ситилайта, нужно из них сделать макет дорда 2Х3 метра. Исходники предоставляю. Оплата по приват карте.

13 лет назад
vero_ua
40 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

scream02
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
Быстро и все четко по ТЗ. довольны и рекомендуем.
Отличный заказчик, инструкции четкие и понятные, мгновенная оплата, рекомендую. Спасибо.

Заявки фрилансеров

scream02
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад

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