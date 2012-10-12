PDF-презентация

Здравствуйте!

Для компании, предоставляющей услуги аренды автомобилей Mercedes с водителем, нужно сделать PDF-презентацию для рассылки потенциальным корпоративным клиентам. Есть текст (где-то на 4 страницы презентации, ~1500-2000 символов), необходимые фото предоставим (можно купить стоковые).

Презентация должна быть в стилистике сайта (http://www.bossrent.ru).

Интересует стоимость и примеры ваших работ, похожих по стилистике (любая графика по вип-товарам/услугам) и типу (презентации, буклеты и т.д. по любым темам). В ближайшем будущем будет ещё несколько работ такого плана.

Спасибо!