Макет флаера-приглашения

Здравствуйте, срочно необходим флаер-приглашение.

1. Целевая аудитория: молодые люди, увлеченные экстремальными дисциплинами сноубординга.

2. Размер 10х14

3. Цветность 4+0

4. Изображение-основа для дизайна в приложении.

5. Информация, которая должна быть отражена на флаере:

- место - спортивный центр "На батуте", м. Савеловская

- событие - открытие трюковой школы для сноубордистов

- дата - 21 октября

- дополнительная информация: бесплатные тренировки на батуте, скидка 50% всем, кто оплатит занятия 21 октября.

- контакты - (495) 517-66-07, www.nabatute.ru, www.acroextreme.ru

- сноска (мелким шрифтом) Посетить бесплатные тренировки можно только по предварительной записи.

6. Визуальные приоритеты на флаере: открытие трюковой школы для сноубордистов+21 октября+бесплатные тренировки на батуте.

Задача срочная. Крайний срок 15 октября - 16:00.

Прошу сразу указывать стоимость вашей работы.

Спасибо.