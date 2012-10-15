Есть коммерческое предложение связанное с промо-продукцией для компаний развлекательной тематики (бары, клубы и т.п.). Необходимо данное коммерческое предложение визуализировать. Подробное ТЗ кандидатам. Предоплата после согласования ...
Макет флаера-приглашения
Здравствуйте, срочно необходим флаер-приглашение.
1. Целевая аудитория: молодые люди, увлеченные экстремальными дисциплинами сноубординга.
2. Размер 10х14
3. Цветность 4+0
4. Изображение-основа для дизайна в приложении.
5. Информация, которая должна быть отражена на флаере:
- место - спортивный центр "На батуте", м. Савеловская
- событие - открытие трюковой школы для сноубордистов
- дата - 21 октября
- дополнительная информация: бесплатные тренировки на батуте, скидка 50% всем, кто оплатит занятия 21 октября.
- контакты - (495) 517-66-07, www.nabatute.ru, www.acroextreme.ru
- сноска (мелким шрифтом) Посетить бесплатные тренировки можно только по предварительной записи.
6. Визуальные приоритеты на флаере: открытие трюковой школы для сноубордистов+21 октября+бесплатные тренировки на батуте.
Задача срочная. Крайний срок 15 октября - 16:00.
Прошу сразу указывать стоимость вашей работы.
Спасибо.
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