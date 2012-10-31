Плакат на торговый павильон

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен19 заявок229 просмотров

Плакат предназначен для рекламы продажи компьютеров, ноутбуков и аксесуаров в торговом павильоне, формат плаката 3х1 м.

В качестве фона плаката рекомендуется использовать эффекты кривых, возможно градиента. Сам плакат необходимо оформить в виде странички сайта. Как вариант, на сером фоне с эффектами, присутсвуют блоки с разной заливкой или просто выделенной обводкой, с оранжевыми заголовками.

В шапке размещаем название магазина+лого, а так же слоган - пришел, выбрал и купил.

Контент должен быть представлен товарами, улугами и преимуществами: заряженный компьютер, модный ноутбук, акустика, гарантия рядом, сервис-центр, антивирус, офис, интернет, доставка с установкой.

Это основа, которую надо показать красиво, я представляю это в виде странички с красивыми элементами, возможно у дизайнера есть свой вариант.

В футере: сайт, контакты магазина и сервис-центра, текущие акции.

Выбор исполнителя осуществляю по портфолио, в заявке просьба указать стоимость услуг.

13 лет назад
smolik
Игорь 
44 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

shah_oll
Олег 
52 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$45
3 дня
Сделал как и обещал все в лучшем виде, быстро реагировал на необходимые изменения, все хорошо.
Отличный заказчик, четкие задания, своевременная оплата. Желаю удачи! :)

Заявки фрилансеров

shah_oll
Олег 
52 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад