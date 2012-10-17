Макет сертификата.

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен3 заявки141 просмотр

Срочно!!!

В течении сегодняшнего дня требуется макет сертификаты, формат А4.

Подробности исполнителю.

13 лет назад
volkroman
Роман 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

igorsupersrost
35 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Было приятно сотрудничать. Работа была сделана буквально за 2 часа с момента создания заявки и самое главное, что с первого раза в точку, честно сказать не ожидал и был приятно удивлён. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и всем рекомендую.
Толковое и собранное тех. задание. Приятно работать! Советую

Заявки фрилансеров

igorsupersrost
35 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад