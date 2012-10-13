Нужно разработать дизайн визитной карточки под цветовое решение и логотип компании. Сайт www.encom32.ru Бюджет 1000 руб.
Верстка 100 страниц брошюры
Необходима качественная верстка 100 страниц брошюры. Оплата от 20 000 руб.
Мастер страницы уже готовы. Все примеры и детали при личной переписке.
Заявки фрилансеров
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