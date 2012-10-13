Сверстать фотографии

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт25 заявок247 просмотров

Зимнее предложение

Сделать верстку фотографий на лист А4 меню в кафе.. Прикрепленная фотография - примерный образец..

13 лет назад
limonadik
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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