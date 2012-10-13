Сверстать фотографии

Здравствуйте, нам нужен улучшенный вариант визитки + фирменным бланк организации по обучению и трудоустройству людей с ограниченными возможностями «НовыеПреспективы» в зеленом, синем и черно-белом варианте. Исходник + лого по ссылке http://rghost.ru/40847432 Всю информацию оставить, только ...