Нужен веб-программист с хорошим знанием и навыком работ с движками и с языками PHP, MySQL, JavaScript, HTML и CSS Для доработки функционала сайта объявлений.
- $100Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Cайт загружается временами очень долго, а в админке когда клиент делает запрос на кредитную линию в место текста знаки вопроса и фото не открывается, нужно перепроверить код и исправить ошибки.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте,нужно сделать видео-инструкцию для торговой площадки http://www.pintop.ru как оплатить и получить товар. Указывайте пожалуйста бюджет и сроки.Видеомонтаж12 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужен специалист что бы переписать кабинет клиента в кредитном сервисе. Указывайте пожалуйста бюджет и сроки.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здравствуйте! Нужен специалист для настройки планировщика Cron. Для начало нужно разобраться какой скрипт обновляет инфо по клиетам а потом прописать задание что бы инфо по клиентам обновлялось каждый час. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Здравствуйте! Есть проект кредитного сервиса Webmoney который использует базу данных. Не открывается страница выдачи Экспресс кредита в личном кабинете клиента. нужен специалист у которого есть знание и опыт работы с PHP5, MySql, Curl, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется специалист для поддержки проекта.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! требуется помощь в настройке скриптов кредитного сервиса WEBMONEY. Знание PHP5, MySql, Curl, MbString, XML, GD, Cron. Указывайте бюджет и сроки.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Нужно сделать баннеры-кнопки 88х31, есть готовые лого-исходники. Указывайте пожалуйста,бюджет и сроки.Баннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
Разработать логотип для для WM-Центра LendTOP.ru Логотип (88x31 пиксел, не более 10Кб) Указывайте бюджет и сроки.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно сделать 2 баннера для сайта http://www.pintop.ru/ 468x60 1шт. 88x31 1шт. Указывайте пожалуйста сроки и бюджет за каждый баннер.Баннеры25 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен дизайн магазина под ключ ( разработка, установка). пример: http://www.pintop.ru Указывать цены, сроки. Портфолио обязательно., Ссылку на магазин скину в личку.Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт13 лет назад
1. Настроить обработка статуса 404. 2. Настроить зеркала,редирект с неосновного зеркала на основное. 3. Настроить Location, чтобы ссылочный вес равномерно распределялся. 4. Сделать Карту сайта. 5. Относительные и динамические ссылки привести ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Провести SEO аудит сайта , с последующим отчетом и подробным описанием ошибок и способами их устранения. Желательно с рекомендациями по продвижению. ссылку дам в приват ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Создание партнерского магазина Plati.ru,используя предоставляемые XML-интерфейсы>>>.http://www.plati.ru/asp/agent.asp?show=xmlИнтернет-магазины3 заявкиЗакрыт14 лет назад