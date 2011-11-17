Goshik_16

Игорь Goshik_16

 
46 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

timofeimih
31 год
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Доработки функционала сайта.
CSSHTMLJavaScriptMySQLPHP
Отличный опыт. Все четко и понятно. И даже выдали бонус. Рекомендую.
Замечательный человек, очень вежливый, работать с ним очень легко. Работа выполнена на 110% Рекомендую!!!
Ответный отзыв
Sassoft
33 года
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Переписать кабинет клиента.
Всё хорошо
Работал с этим человек,дело свое знает на 5+++++ Спасибо,за работу!!!
Ответный отзыв
Ezon
41 год
14 лет в сервисе
Был
20 часов назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Подробный seo-аудит сайта
Хороший заказчик , рекомендую!
Спасибо,все сделано качественно и очень быстро!!!
Ответный отзыв
Venom4eg
Андрей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Нужно настроить CRON
Отличный заказчик. Четкое задание, своевременная оплата. Приятно работать.
Огромнейшее Спасибо!!! сделано все очень оперативно,человек знает своё дело. Будем дальше работать.
Ответный отзыв
netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
18 часов назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Сделать баннер-кнопку
Рад пополнить Вашу шкатулку положительных отзывов и своим, от сотрудничества только приятные впечатления, оптата производится сразу же по сдаче. Задание формируется четко и понятно.
Молодец!!! Сделал всё красиво и профессионально. Очень понравилось работать с этим человеком. Будем сотрудничать далее.
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