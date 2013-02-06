Проверить написание скриптов

Добавить на сайт регистрацию через социальные сети. Обязательное требование чтобы при регистрации пользователь оставлял e-mail в базе. Cайт на самописной CMS. Достаточно регистрации через VK и FB
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Cайт загружается временами очень долго, а в админке когда клиент делает запрос на кредитную линию в место текста знаки вопроса и фото не открывается, нужно перепроверить код и исправить ошибки.
- Похожие заказы
- Веб-программирование10 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Требуется написание модуля для ВАМШОПА, суть модуля сравнение и поддержание актуальности цены и товара в магазине. Есть урл товара на английском с ценой например, вводим данный урл в доп поле товара, и цена автоматически ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Существует необходимость доработки магазина на CS-Cart для нужд SEO по определенным задачам, которые я буду ставить в облачном сервисе TeamLab (взаимоотношения очень гибкие, инициативность приветствуется). Задачи самого различного типа. В среднем ЗП программиста по проекту ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужна функция на РНР для проверки установленного лайка текущим залогиненным пользователем на сайте ВКонтакте. Пишите предложения по реализации с ценами, на любые вопросы отвечу.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Доработки типа – правка верстке, добавить что-то по функционалу. Оставляйте вашу стоимость и сроки за доработки. При успешном сотрудничестве будем рерулярно работать.Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Имеется интернет-магазин, не совсем корректно работает импорт из csv. Необходима помощь. Пишите кому интересно.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Стоит следующая задача: На сайте есть товары на которые цены указаны только в рублях, эти цены, на эти группы товаров - неизменны, они всегда рублёвые. Вне зависимости от курса € . Но также на сайте есть и ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Описание сайта в приложении. Дизайн готовится. Прошу предложить цену. Срок исполнения до 1 мес.Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Сайт: fine-people.ru CMS: Joomla 1.5.21 Задача: После переезда на новый хост частично перстал работать самописный компонент. Не работает отправка резюме со страницы "Соискателям". Причина - отключен SMTP, нужно переделать либо настроить отправку через PHPmailВеб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Необходимо написать скрипт постинга сообщений через web-интерфейс почтовой службы mail. ru. Скрипт должен логинится, формировать сообщение согласно шаблону, отправлять сообщение. Требования: Язык программирования – перл Многопоточность Работа с прокси Работа с макросами Также потребуется дальнейшая доработка и сопровождение скрипта.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад