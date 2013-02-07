Помочь разобраться с импортом из csv – Битрикс

Добавить на сайт регистрацию через социальные сети. Обязательное требование чтобы при регистрации пользователь оставлял e-mail в базе. Cайт на самописной CMS. Достаточно регистрации через VK и FB
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется интернет-магазин, не совсем корректно работает импорт из csv. Необходима помощь. Пишите кому интересно.
- Похожие заказы
- Веб-программирование10 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Требуется написание модуля для ВАМШОПА, суть модуля сравнение и поддержание актуальности цены и товара в магазине. Есть урл товара на английском с ценой например, вводим данный урл в доп поле товара, и цена автоматически ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен программист, который хорошо разбирается в битриксе. Нужно дописать некоторый функционал. Желательно за адекватную цену.Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
Стоит следующая задача: На сайте есть товары на которые цены указаны только в рублях, эти цены, на эти группы товаров - неизменны, они всегда рублёвые. Вне зависимости от курса € . Но также на сайте есть и ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Описание сайта в приложении. Дизайн готовится. Прошу предложить цену. Срок исполнения до 1 мес.Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Сайт: fine-people.ru CMS: Joomla 1.5.21 Задача: После переезда на новый хост частично перстал работать самописный компонент. Не работает отправка резюме со страницы "Соискателям". Причина - отключен SMTP, нужно переделать либо настроить отправку через PHPmailВеб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Необходимо написать скрипт постинга сообщений через web-интерфейс почтовой службы mail. ru. Скрипт должен логинится, формировать сообщение согласно шаблону, отправлять сообщение. Требования: Язык программирования – перл Многопоточность Работа с прокси Работа с макросами Также потребуется дальнейшая доработка и сопровождение скрипта.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Ищется специалист готовый интегрировать дизайн http://goo.gl/Ja0Ql в систему WebAsyst Shop-Script + сделать программные доработки по следующему техническому заданию http://goo.gl/uJPr0 (стандартные функции SS, кроме AJAX фильтрации в каталоге). Жду ваших предложений!Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $300
Есть верстка, статичные страницы , нужно сделать следующее: На Js сделать каталог и фильтр, где бегунок по цене. Сделать фильтры на bitrix, чтобы потом можно было менять свойства. Сделать чтобы в зависимости от свойств выходил определенный товар В приложении ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
CMS - Joomla. Нужно сделать кнопку загрузки изображений в редактор со скриптом просмотра фото типа lighbox. Подробности в ЛС. Оплата по факту выполнения.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад