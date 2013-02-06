Скрипт отправки сообщений через интерфейс mail.ru

$100
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки111 просмотров
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Необходимо написать скрипт постинга сообщений через web-интерфейс почтовой службы mail. ru. Скрипт должен логинится, формировать сообщение согласно шаблону, отправлять сообщение.

Требования:

Язык программирования – перл

Многопоточность

Работа с прокси

Работа с макросами

Также потребуется дальнейшая доработка и сопровождение скрипта.

11 лет назад
den2099
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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