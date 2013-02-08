Доработка компонента галереи Joomla 2.5

Веб-программированиеЗавершен2 заявки150 просмотров
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Нужна небольшая доработка компонента DATSO галереи под Joomla 2.5

Вот тут: http://fastok.ru/index.php/portfolio/view-album/9

Требуется, чтобы фотография при полном просморе не автомасштабировалась в зависимости от разрешения монитора, а всегда показывалась в полную величину, ограниченную, только в настройках компонента. Пусть и с горизонтальным скроллингом при мелких разрешениях, важно чтобы текст картинок показывался на любом разрешении четко и ясно.

Плюс нужно уменьшить по максимуму границы shadowbox. Так как картинки оптимизированы по 1280px, нужно чтобы на этом разрешении не было скроллинга.

Joomla
11 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
44 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
erik999
Эрик 
39 летАрмения
15 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад
$20
1 день
Отличная работа. Все правки (а их было не мало для небольшого задания) внесены оперативно и в нужном объеме. Рекомендую!
Отличный заказчик. Приятно было с ним работать. Оплатил половину до начала работы, половины мгновенно после окончания.
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