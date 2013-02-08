Доработка компонента галереи Joomla 2.5

Нужно для сайта сделать форму с возможностью выбора числа, месяца и года от и до, после клика по кнопке «Найти» будет происходить сортировка документов. ТЗ смотрите в прикрепленном файле.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна небольшая доработка компонента DATSO галереи под Joomla 2.5
Вот тут: http://fastok.ru/index.php/portfolio/view-album/9
Требуется, чтобы фотография при полном просморе не автомасштабировалась в зависимости от разрешения монитора, а всегда показывалась в полную величину, ограниченную, только в настройках компонента. Пусть и с горизонтальным скроллингом при мелких разрешениях, важно чтобы текст картинок показывался на любом разрешении четко и ясно.
Плюс нужно уменьшить по максимуму границы shadowbox. Так как картинки оптимизированы по 1280px, нужно чтобы на этом разрешении не было скроллинга.
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