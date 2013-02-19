Настроить систему скорой помощи + прием оплаты

$50
Веб-программированиеЗавершен1 заявка123 просмотра
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Описание:

Сайт - lublyu-tebya.ru

1) Подобрать и настроить плагин вопрос-ответ.

2) Перед публикацией вопроса, пользователь должен оплатить услугу (Интеркаса)

3) После опубликования вопроса, предоставить возможность комментировать с помощью соц. сетей

4) Создать модерируемые комментарии

11 лет назад
Messere
51 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
gaalferov
Геннадий 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад
$65
10 дней
Сделано быстро, четко, грамотно с добавление новых идей и самописных скриптов. Рекомендую, очень качественная работа.
Хорошее сотрудничество. С радостью продолжу работать!
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