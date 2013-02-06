Flash конструктор на сайт

В данный момент мне необходим модуль "Конструктор наклеек", аналогичный конструктору http://www.loookcases.com/create, с той лишь разницей, что мой конструктор будет позволять делать наклейку на чехол и на телефон. Суть конструктора в том, чтобы из обычного изображения изготовить макет виниловой наклейки на телефоны и планшеты. Данный модуль дожен быть сделан во флеше и цепляться к моему шаблону на базе MotoCMS.

ТЗ

Шаг 1: Загрузка одного или нескольких изображений

Шаг 2: Создание макета наклейки на лицевую часть (увеличение\уменьшение и поворот изображения)

Шаг 3: Создание макета наклейки на заднюю часть с боковушками (увеличение\уменьшение и поворот изображения)

Шаг 4: Генерирование готовой наклейки в двух экземплярах: один для печати (TIFF), а другой внешний вид наклейки (PNG) Сохранение обоих файлов на сервер и вывод внешнего вида наклейки пользователю.