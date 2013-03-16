Настроить движок на джумле, прикрутить верстку.

Веб-программированиеЗавершен4 заявки199 просмотров
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Добрый день, уважаемые программисты.

Необходимо "прикрутить" верстку" и настроить разделы для сайта визитки. Функционал простой - несколько разделов сайта с продукцией, статьи, плюс три странички информационные. Нет никаких комментариев, отзывов и прочего.

Движок выбран джумла.

От вас - цены и сроки.

Большая просьба писать в скайп Cergevna1 (будет оперативный диалог).

11 лет назад
funtik79
Елена 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранные исполнители
rockdev
Вартан 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$65
2 дня
Отличная работа. В кратчайшие сроки. Всё подсказал. Буду обращаться.
Отличный заказщик. Понятное задание, оплата моментальная. Рекомендую!
secobb
Сергей 
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$45
1 день
Отвратительно. Сергей самый безответственный человек, с которым приходилось иметь дело на данном ресурсе. Срыв сроков, постоянно обещает "будет готово через несколько часов", в итоге отсутствие результата. И это несмотря на то, что перед началом сотрудничества, я специально уточнила, не будет ли проблем, видя предыдущие 2 негативных отзыва. В общем если хотите сорвать сроки работы, то вам сюда.
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