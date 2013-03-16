Настроить движок на джумле, прикрутить верстку.

Добрый день, уважаемые программисты.

Необходимо "прикрутить" верстку" и настроить разделы для сайта визитки. Функционал простой - несколько разделов сайта с продукцией, статьи, плюс три странички информационные. Нет никаких комментариев, отзывов и прочего.

Движок выбран джумла.

От вас - цены и сроки.

Большая просьба писать в скайп Cergevna1 (будет оперативный диалог).