Настроить скрипт

Есть скрипт доски отзывов взятый http://ruseller.com/lessons.php?rub=32&id=1009. Его нужно исправить: 1. На странице http://lidomed.com.ua/test/adenoinf.php есть вкладка отзывы. В скобках должно высвечиваться количество отзывов на доске. 2. Радиокнопки, добавленные в форму, передают пустое значение. 3. Если отзыв слишком большой, ...