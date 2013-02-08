Настроить скрипт

$50
Веб-программированиеЗавершен10 заявок186 просмотров
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Стоит php скрипт, который ставит Оферты, Правила подписки, Правила отписки и т.д. на сайты.

Есть документация. Почти все настроено, но надо сделать несколько правок.

Нужен человек со знанием php

11 лет назад
MAKmaster
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
jonyFq
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Очень доволен сотрудничеством! Нужно было срочно поправить скрипт, человек сделал все очень оперативно и грамотно, не пришлось долго объяснять.
Всё отлично, постоянная коммуникация, оплата сразу. Хорошо сработались, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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