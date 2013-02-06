Реализовать список с сортировками и пагинацией(JS)

Добрый день!

Необходимо реализовать список с сортировками по колонкам и пагинацией. Возможно применение либо JS фрэймворка, например: Ext JS, dojo, других, а также готовы рассмотреть ваши предложения по реализации задачи.

Детали задачи будут предоставлены отобранным претендентам.

Единственное уточнение: на серверной стороне используется Java, JavaScript (это не PHP проект).

Очень желательно если вы из Киева, т.к. мы можем предложить долговременное сотрудничество:

http://www.weblancer.net/vacancies/476977.html

Благодарю за ваши отклики!