Реализовать список с сортировками и пагинацией(JS)

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка105 просмотров
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Добрый день!

Необходимо реализовать список с сортировками по колонкам и пагинацией. Возможно применение либо JS фрэймворка, например: Ext JS, dojo, других, а также готовы рассмотреть ваши предложения по реализации задачи.

Детали задачи будут предоставлены отобранным претендентам.

Единственное уточнение: на серверной стороне используется Java, JavaScript (это не PHP проект).

Очень желательно если вы из Киева, т.к. мы можем предложить долговременное сотрудничество:

http://www.weblancer.net/vacancies/476977.html

Благодарю за ваши отклики!

11 лет назад
AndreKv
Андрей 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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