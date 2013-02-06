Срочно надо доработать сайт

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка206 просмотров
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Кто хорошо знаком с движком Друпала вам ко мне.Срочно нужно дороботаь сайт не которые категории не работают не отоброжаеться изоброжения в категории фото,так же не работает изоброжения в Афише.Все подробнее по переписки.

11 лет назад
baglir
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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