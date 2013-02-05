Написать модуль для проверки ссылок на видео

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки125 просмотров
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На сайте стоит ретранстлятор видео с других сайтов. Можно ли как-то проверять время от времени работоспособность ссылок на видео на сайте? Новостей много, в ручную нереально. http://films-house.ru

11 лет назад
vvvalik
Алена 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
4 отзыва(-3)
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