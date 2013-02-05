Требуется сайт интернет-магазина

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок157 просмотров
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Добрый день, требуется создать сайт интернет-магазина музыки, минимум функциональности, работа простейших опций и немного графики, за подробным ТЗ пишите, также прошу написать цену за вашу работу, дополнительные материалы также предоставлю. Поздно обратился, но работа не большая, так что с нетерпением жду.

11 лет назад
Zamog
30 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
k_borodin
Дмитрий 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов(-3)
11 лет назад
$70
7 дней