Доработать интернет-магазин

1. Доработать модуль Photoslide GK3, сейчас работаеть коряво 2. Добавить поиск по сайту
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую.
Имеется интернет магазин http://tablehero.ru, сделанный на Joomla + VirtueMart. Также, имеется макет дизайна (если нужно).
Нужно сделать некоторое количество доработок, не нарушив работу сайта (и постараться не влиять на данные о товарах в базе).
Итак:
1) Сейчас на главной два раздела. "Новые товары" и "Скидки".
Нужно убрать "Скидки" вообще.
В разделе "Новые товары" сделать показ 6 последних добавленных товаров. Просто 6 последних товаров. Независимо от того, когда они были добавлены. Сейчас новые товары появляются на главном экране, но, через некоторое время, пропадают и мы видим полностью пустую главную страницу. Так быть не должно.
Кнопка "показать всё" - показ всех товаров в том порядке, как они были добавлены на сайт (если это возможно).
2) Нужно сделать на главной странице ссылку "доставка и оплата".
Ссылка будет вести к одному из пунктов в "вопрос-ответ". Либо это будет отдельная страница с информацией.
Где сделать её - нужно подумать, глядя на макет. Либо футер (там места навалом), либо где-то вверху экрана.
3) При показе товара в списке, кнопка "купить" вводит в заблуждение и пугает (нажатие на неё - это еще не купить, а просто переход к странице информации о товаре).
Заменить текст на "Подробнее". Кнопку можно смело увеличить в ширину. На худой конец - "Просмотр" (но это только если уж совсем никак не влазит "Подробнее"). Но на странице товара кнопка "Купить" так и должна остаться.
4) Телефон в шапке. Он сделан картинкой.
Нужно как-то написать "тел. 225-725 г.Томск" или "225-725 / телефон в Томске". В общем, нужно дать понять, что это телефон в г.Томске, а не какой-то абстрактный номер телефона. Фразу можно разбить на две строки.
5) Вызывает вопросы урл http://tablehero.ru/magazin/ - что это за пустой раздел и зачем он нужен?
6) Url'ы выглядят как http://tablehero.ru/magazin/igrushki/
http://tablehero.ru/magazin/modeli/
http://tablehero.ru/magazin/raznoe/
http://tablehero.ru/vopros-otvet/
Нужно, с минимальными потерями, изменить их на toys, models, others, news и faq соответственно. То есть сделать на нормальном английском языке.
Нужен ли magazin в этих путях? Было бы замечательно убрать его вообще. Или хотя-бы переименовать в shop.
7) Убрать изменение цвета посещённых ссылок (например, на странице Вопрос-Ответ). Может быть, взять, в качестве цвета для таких ссылок, какой-либо цвет из макета? Сейчас они светло синие и смотрятся чужеродно.
8) После нажатия на "Купить" вылезает окно, видимо с дефолтным дизайном и текстом. Привести его к какому-то вменяемому виду.
Отдельного дизайна для него нету, но оно должно выглядеть как-то по человечески.
Увеличить его размер.
Вверху будут два пункта "Продолжить покупки" и "Показать корзину".
Потом сделать отступ.
И сразу писать "Android Barista Bot был добавлен в корзину".
Идеально было бы писать "10 x Android Barista Bot добавлено в корзину"
10 - количество, Android Barista Bot - название товара.
9) При оформлении заказа, возможна ли хоть какая-то валидация введенного e-mail'а и номера телефона? Просто на этапе ввода. К примеру, в тексте, введенном как email, обязательно должен быть символ @ и этот текст не может быть короче 6 символов.
Некоторые пункты требуют обсуждения и принятия какого-то решения. По некоторым пунктам всё ясно уже сейчас.
От вас нужна оценка этой работы в деньгах и времени. Заявки без указания сроков и бюджета не будут рассматриваться. Вся необходимая информация для такой оценки имеется в описаниии проекта.
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