Доработать интернет-магазин

Приветствую.

Имеется интернет магазин http://tablehero.ru, сделанный на Joomla + VirtueMart. Также, имеется макет дизайна (если нужно).

Нужно сделать некоторое количество доработок, не нарушив работу сайта (и постараться не влиять на данные о товарах в базе).

Итак:

1) Сейчас на главной два раздела. "Новые товары" и "Скидки".

Нужно убрать "Скидки" вообще.

В разделе "Новые товары" сделать показ 6 последних добавленных товаров. Просто 6 последних товаров. Независимо от того, когда они были добавлены. Сейчас новые товары появляются на главном экране, но, через некоторое время, пропадают и мы видим полностью пустую главную страницу. Так быть не должно.

Кнопка "показать всё" - показ всех товаров в том порядке, как они были добавлены на сайт (если это возможно).

2) Нужно сделать на главной странице ссылку "доставка и оплата".

Ссылка будет вести к одному из пунктов в "вопрос-ответ". Либо это будет отдельная страница с информацией.

Где сделать её - нужно подумать, глядя на макет. Либо футер (там места навалом), либо где-то вверху экрана.

3) При показе товара в списке, кнопка "купить" вводит в заблуждение и пугает (нажатие на неё - это еще не купить, а просто переход к странице информации о товаре).

Заменить текст на "Подробнее". Кнопку можно смело увеличить в ширину. На худой конец - "Просмотр" (но это только если уж совсем никак не влазит "Подробнее"). Но на странице товара кнопка "Купить" так и должна остаться.

4) Телефон в шапке. Он сделан картинкой.

Нужно как-то написать "тел. 225-725 г.Томск" или "225-725 / телефон в Томске". В общем, нужно дать понять, что это телефон в г.Томске, а не какой-то абстрактный номер телефона. Фразу можно разбить на две строки.

5) Вызывает вопросы урл http://tablehero.ru/magazin/ - что это за пустой раздел и зачем он нужен?

6) Url'ы выглядят как http://tablehero.ru/magazin/igrushki/

http://tablehero.ru/magazin/modeli/

http://tablehero.ru/magazin/raznoe/

http://tablehero.ru/novosti/

http://tablehero.ru/vopros-otvet/

Нужно, с минимальными потерями, изменить их на toys, models, others, news и faq соответственно. То есть сделать на нормальном английском языке.

Нужен ли magazin в этих путях? Было бы замечательно убрать его вообще. Или хотя-бы переименовать в shop.

7) Убрать изменение цвета посещённых ссылок (например, на странице Вопрос-Ответ). Может быть, взять, в качестве цвета для таких ссылок, какой-либо цвет из макета? Сейчас они светло синие и смотрятся чужеродно.

8) После нажатия на "Купить" вылезает окно, видимо с дефолтным дизайном и текстом. Привести его к какому-то вменяемому виду.

Отдельного дизайна для него нету, но оно должно выглядеть как-то по человечески.

Увеличить его размер.

Вверху будут два пункта "Продолжить покупки" и "Показать корзину".

Потом сделать отступ.

И сразу писать "Android Barista Bot был добавлен в корзину".

Идеально было бы писать "10 x Android Barista Bot добавлено в корзину"

10 - количество, Android Barista Bot - название товара.

9) При оформлении заказа, возможна ли хоть какая-то валидация введенного e-mail'а и номера телефона? Просто на этапе ввода. К примеру, в тексте, введенном как email, обязательно должен быть символ @ и этот текст не может быть короче 6 символов.

Некоторые пункты требуют обсуждения и принятия какого-то решения. По некоторым пунктам всё ясно уже сейчас.

От вас нужна оценка этой работы в деньгах и времени. Заявки без указания сроков и бюджета не будут рассматриваться. Вся необходимая информация для такой оценки имеется в описаниии проекта.