Дописать CMS под нужды курьерской службы

Доброго времени суток,

Задача такая, переделать какую либо CMS под наши потребности:

- Авторизация пользователей на сайте

- Возможность составления заявки на курьерские услуги с последующей возможностью отправить созданные заявки, как по одной, так и всем накопившимся скопом.

- Расчет стоимости доставки по указанному в заявке адресу, в зависимости от того в какой тарифной зоне находится данный получатель. С помощью API яндекс карт (или гугл если объясните чем он лучше)

- Расчет оптимального маршрута доставки выбранных заявок. И составление маршрутного листа. (API яндекс или гугл)

- Предусмотреть возможность указания отправителем содержимого груза, т.е. наименования товаров их кол-во и цену.

- Определение в какой тарифной зоне находится заказ и присвоение стоимости доставки заказу

- построение маршрута таким образом, чтобы при доставке заказов по мере их удаленности друг от друга хватило времени для доставки заказа с установленым временным интервалом получения, строить маршрут он должен когда приложение выдает заказы курьеру для доставки и передает номера выданных заказов и маршрут должен просчитываться только для этих выданных заказов и возвращаться обратно и печататься приложением на принтере.

- возможность редактировать полученные заявки, это важно для наших операторов, которые будут прозванивать заказы и делать пометки в заявках.

- передача всех необходимых данных в приложение Delphi.

Оплата по мере выполнения, частями. Специалист должен всегда быть на связи, желательно в скайпе.

будут еще мелкие детали, их сюда не выкладываем, по ходу разработки их поясним. В дальнейшем необходима поддержка и доработка, так что рассчитываем на долгосрочное сотрудничество и адекватные цены исполнителя, как на разработку, так и на доработки.