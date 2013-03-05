Доработка сайта на Joomla

Здравствуйте! Нужна помощь по WordPress. Я выполнил такие действия: *купил домен и хостинг *выбрал шаблон *подготовил необходимый контент Мне теперь нужна помощь в настройке сайта на WordPress Рассматриваю только тех исполнителей в которых есть опыт создания сайтов на WordPress. Сроки не "горящие". Указывайте в ...
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1. Доработать модуль Photoslide GK3, сейчас работаеть коряво
2. Добавить поиск по сайту
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