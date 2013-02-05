Virtuemart и кнопка вконтакте

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки194 просмотра
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Необходимо сделать так чтобы соц кнопка Вконтакте установленная в карточке товара при клике на Поделиться (Рассказать друзьям), подтягивала фото, название и описание товара.

сейчас другие кнопки соц сетей подтягивают, а вконтакте не хочет.

пример как должно работать http://www.pichshop.ru/catalog/tarelki-pialy-i-miski/tarelka_food_face_she/

virtuemart 1.1.4

joomla 1.5

просьба отписываться только тем кто знаком с решением данной проблемы!!!

пишите цену и срок.

оставляйте контакты для связи.

Virtuemart
11 лет назад
nizimov-andrei
Андрей 
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 дней назад
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