Virtuemart и кнопка вконтакте

Необходимо сделать так чтобы соц кнопка Вконтакте установленная в карточке товара при клике на Поделиться (Рассказать друзьям), подтягивала фото, название и описание товара.

сейчас другие кнопки соц сетей подтягивают, а вконтакте не хочет.

пример как должно работать http://www.pichshop.ru/catalog/tarelki-pialy-i-miski/tarelka_food_face_she/

virtuemart 1.1.4

joomla 1.5

просьба отписываться только тем кто знаком с решением данной проблемы!!!

пишите цену и срок.

оставляйте контакты для связи.