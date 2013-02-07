Найти вредоносный скрипт

Поисковый робот не видит сайт. Техническая поддержка хостинга говорит, что "код 404 (отсутствие страницы), который получает поисковый робот, формируется скриптами на Вашем сайте, а не веб-сервером, поэтому робот считает, что страница недоступна.

Так как сайт открывается в браузере без проблем, то веб-сервер отдает код 200."

Нужно проанализировать скрипты и восстановить доступность сайта для поисковых роботов.

Принимаю предложения только со сроком и стоимостью.