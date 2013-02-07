Найти вредоносный скрипт

Веб-программированиеЗавершен3 заявки147 просмотров
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Поисковый робот не видит сайт. Техническая поддержка хостинга говорит, что "код 404 (отсутствие страницы), который получает поисковый робот, формируется скриптами на Вашем сайте, а не веб-сервером, поэтому робот считает, что страница недоступна.

Так как сайт открывается в браузере без проблем, то веб-сервер отдает код 200."

Нужно проанализировать скрипты и восстановить доступность сайта для поисковых роботов.

Принимаю предложения только со сроком и стоимостью.

11 лет назад
StarCor
Михаил 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
RomanDutchak
Роман 
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Все отзывы, которые читал здесь про Романа - правда! Человек быстро справился с проблемой - за несколько часов убрал около 20 бекдоров и возможность загрузки шелла для взлома сайта. Настоящий профессионал, адекватный и приятный в общении человек! Обязательно буду обращаться в дальнейшем!
Человек четко поставил задачу, постоянно был на связи, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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