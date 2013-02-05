Создание партнерской программы. СМС-регистрации

Партнерская программа по продвижению мобильных приложений, отправляющих платные СМС. С рефералами.

В работу входят следующие пункты, можно взять себе как все, так и только некоторые:

- Верстка лендингов под мобильные. Для Java желательно несколько вариантов под разные разрешения. Автоматом определяем os (выдаем сответствующие верстку и ссылку на приложение). Логируем хосты, хиты, скачки…

- Билдер мидлетов (приложений). Java и APK. Определение страны по IP, пописываем соответствующие номера, префиксы и другие данные пришедшие в параметрах адреса, по которому перешли на лендинг. Возможно понадобится шифрование.

- Обработчик СМС. Приходят запросы на наш PHP, который парсит данные и сохраняет их.

- Верстка сайта партнерской программы

- Программирование партнерской программы