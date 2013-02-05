Необходимо сделать личный кабинет:

- вход под паролем присланный по смс, логин номер телефона

- функции пользователя только просмотр

- администратор ведет его интерактивный календарь как у google ( с появлением новой записи на ту или иную запись приходит смс пользователю и сообщение в личный кабинет ).

- по мимо этого просмотр своих личный данных

- просмотр всех данных из базы данных ( пройденых и предстоящих и т.д.)

- возможность написать письмо администратору

Стоимости и сроки пожалуйста!

- Сроки 9 дней!!!