Подредактировать сайт

Здравствуйте есть сайт m.imperiataxi.ru

Нужно:

1. Сделать взаимодействие тарифов общее. Т.е есть файлик php с тарифами. Нужно сделать так чтобы когда его редактируют тарифы менялись не только на большом сайте но и на мобильном.

2. После обновления прошивки на айфонах перестала работать дата и время. Должно быть так :

http://www.imperiataxi.ru/m.jpg (слева в случае если операционная система телефона не поддерживает меню а справа как на айфоне либо айпаде)

3. Сделать чтобы сайт предлагал добавить его на раб. стол. как предлагает маил.ру скрин прилагаю

http://www.imperiataxi.ru/m2.jpeg

4. Сделать красивый значок для домашнего экрана айфона.(Возможно и андройд незнаю есть ли там такая функция)