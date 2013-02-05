Страница навигации на Ajax

Сделать готовый тестовый постраничный список фотографий, такую же навигацию (кнопки страниц и кнопка [предыдущая] [следующая]) как на этом сайте http://www.photosight.ru/photos/category/2/?pager=2

Сами фотографии можно не использовать, просто пусть будут блоки 18 блоков по 3 в ряд в центре с ссылкой на [что-то] используя идентификаторы из select-а к базе

Добавить табличку одну в базу mysql добавить любых пару десяткой записей, чтобы можно было ими поиграться при перелистывании.

Перелистывание страницы должно происходить без перезагрузки всей страницы, использую ajax.

P.S. И также нужно сделать, чтобы при наведении мышкой, фотография выделялась квадратом сереньким. Нужен только сам механизм в связке с кнопочками и блоками..