Прикрутить платежную систему к magento

Нужно доработать программную часть интернет-магазина gorodkaminov.ru. Изменения для системы администрирования и внешнего интерфейса сайта. Во вложении ТЗ. Было сделано для прежнего программиста, поэтому все, что не ясно, буду объяснять по ходу дела. Сам сайт сделан на ...
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Есть сайт на magento http://podarokvip.com/, нужно прикрутить напрямую Ukash систему http://www.ukashbusiness.com/business/home.aspx
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