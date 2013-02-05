Дописать программу для управления оффлайн-устр-вом

Есть такая задачка: чтобы движения компьютерной мыши(с сайта)-поворачивали камеру. По принципу как в компьютерных играх от первого лица- когда движения мыши управляют направлением обзора персонажа. Даже решение уже и программа даже есть. Например вот-на базе ардуино: http://robocraft.ru/blog/projects/345.html

Мне требуется ее несколько изменить: 1) чтобы повороты камеры происходили не от нажатий кнопок-а от перемещений мыши; 2) добавить один дополнительный канал -нажатие левой кнопки мыши давало бы импульс для срабатывания светодиода(жмешь на левую кнопку-мигает светодиод 1 раз)

Я частный заказчик и делаю это для себя-проект некоммерческий. Поэтому много заплатить не смогу к сожалению. Какие еще потенциальные возможности есть для вас подзаработать в рамках данного проекта(каждый пункт -это отдельный заказ за отдельные деньги): 1) непосредственно несколько видоизменить программу; 2) Создать сайт (можно на основе какой либо существующей CMS) - куда выводятся видеопотоки n- количества камер( то есть чтобы была возможность добавлять камеры) и не только-об этом можно поговорить подробно(сайт должен быть красивый флешовый с 3d элементами графики-я ее предоставлю и буду разрабатывать сам. Стиль сайта прмиерно-спортивный матч, новостной выпуск, оформление чемпионата мира по футболу и .т.д. В принципе ничего особо навороченного-звучит только страшно. А на деле- выход турнирных таблиц, места игрока в данный момент в "карьере" и т.д. На заднем фоне за текстом-анимированные 3D элементы-которые я дам. ). Внимательно рассмотрю все предложения-называйте вашу цену за каждый пункт.