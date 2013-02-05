Доработки для Oscommerce

на постоянную удаленную работу требуется программист на Drupal с опытом работы от 1 года. типы работ от стандартных (установить на сервер, локализировать, настроить типы документов, вьюсы и т.п.) до индивидуальных (внести изменения в существующий модуль или ...
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1. Возможность выбора валюты и сразу все цены переходят в нужную валюту. Валют может быть много, заказ оформляется в выбранной валюте. Цена по умолчанию в гривне, а курсом из админки определяются цены в других валютах.
2. При наведении на картинку в общем каталоге http://www.odezhda-optom.ua/index.php?cPath=543&page=1
отображается 2-я картинка, если она есть.
3. Увеличение средней картинки в поп окне до самой большой http://www.odezhda-optom.ua/product_info.php?products_id=254416, так как пока она открывается в новом окне.
Напишите отдельно стоимость и сроки по каждой доработке.
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