Доработки для Oscommerce

1. Возможность выбора валюты и сразу все цены переходят в нужную валюту. Валют может быть много, заказ оформляется в выбранной валюте. Цена по умолчанию в гривне, а курсом из админки определяются цены в других валютах.

2. При наведении на картинку в общем каталоге http://www.odezhda-optom.ua/index.php?cPath=543&page=1

отображается 2-я картинка, если она есть.

3. Увеличение средней картинки в поп окне до самой большой http://www.odezhda-optom.ua/product_info.php?products_id=254416, так как пока она открывается в новом окне.

Напишите отдельно стоимость и сроки по каждой доработке.