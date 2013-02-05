Разработка ПО (в виде скрипта или веб-сервиса)

Требуется веб-программист (или команда) для создания мини веб-сервиса. Прототип работы уже есть, предоставлю доступ к нему.

Варианты реализации и другие вопросы обсудим с исполнителем дополнительно.

Мне нужно определиться с исполнителем в течение 15 часов – просьба отвечать оперативно и наиболее полно о Вас по пунктам:

Условия:

1. Наличие у Вас портфолио;

2. Возможность обсудить с вами в Скайпе (или аналогичной программе) механизм реализации проекта;

3. Сразу указывайте цену или диапазон цен (с возможностью изменения в процессе обсуждения в Скайпе);

ТЗ и другая информация прикреплены к проекту.

Максимальный срок реализации 7 дней.