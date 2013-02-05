Сделать простенькие вкладки на jquery

Сделать готовый тестовый постраничный список фотографий, такую же навигацию (кнопки страниц и кнопка [предыдущая] [следующая]) как на этом сайте http://www.photosight.ru/photos/category/2/?pager=2 Сами фотографии можно не использовать, просто пусть будут блоки 18 блоков по 3 в ряд в ...