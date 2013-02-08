Создание фильтра товаров (VamShop 1.41)

на постоянную удаленную работу требуется программист на Drupal с опытом работы от 1 года. типы работ от стандартных (установить на сервер, локализировать, настроить типы документов, вьюсы и т.п.) до индивидуальных (внести изменения в существующий модуль или ...
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Собственно нужно сделать в шаблоне страницы каталога
задача: предлагать выбрать количество товаров на страницу, а также сортировку по цене или названию
sew-room.ru – пациент.
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