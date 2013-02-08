Tovarish1

Александр Tovarish1

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Работа в сфере ИТ.

  • Правка WP плагина под Woocomerce

    Необходимо оптимизировать работу плагина GetResponse для WooCommerce, который замедляет загрузку страницы товаров. Также требуется исправить баг, при котором данные клиентов, не оплативших заказ, попадают в список оплаченных. Ожидается анализ кода и внедрение необходимых изменений.

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Вписать плагин в шаблон Wordpress

    Требуется интеграция плагина TeraWallet в шаблон WordPress Memberlux для корректного отображения внутреннего кошелька и страницы пользователя. Необходимо учесть совместимость с будущими обновлениями шаблона, чтобы доработка не была перезаписана. Ожидается создание решения в виде плагина.

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Перенос сайта визитки на Joomla CMS

    Всем привет. задача такая, есть сайт на php без CMS, нужно с сохранением дизайна перенести его на joomla последней версии.  Понимая сложность вопроса разрешается творческое отступление от оригинала.  ...

    JoomlaPHP
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Переоформление презентации компании

    $100

    Есть презентация, дизайн которой морально устарел. Контент остаётся прежний. Необходимо до 6 марта включительно сделать достойный и современный стиль. Цена - предлагайте. Возможно и больше бюджета, ...

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Миграция joomla 1.5.26 -> 2.5.9 с шаблоном

    Нужно обновить движок и по возможности расширения. Необходимо что бы контент не был потерян при обновлении на новое расширение, английский тоже. Шаблон не должен перетерпеть больших изменений, но допускаются отхождения от ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

blrwit
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$105
10 баллов
10 лет назад
Переоформление презентации компании
Был рад поработать над проектом Александра. Все на должном высоком уровне.
Все ок
Ответный отзыв
developers
Алексей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$300
10 баллов
12 лет назад
Внести правки в самописный движок
Александр очень грамотный заказчик, тз конкретизироно, на любые вопросы практически моментальный ответ. Рекомендую к сотрудничеству!
Задание было выполнено, не смотря на многие трудности сопутствующие самописным движкам. Работой доволен, впечатления от работы Алексея самые положительные: профессионал.
Ответный отзыв
eprem99
Ефрем 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Миграция joomla 1.5.26 -> 2.5.9 с шаблоном
Joomla
Полностью доволен сотрудничеством, очень порядочный заказчик. Спасибо.
Отлично сделанная работа, не ожидал столь точного переноса шаблона. Профессионально.
Ответный отзыв
djtelega
Олег 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$70
10 баллов
12 лет назад
Создание фильтра товаров (VamShop 1.41)
Приятно было поработать. Четкие задания, своевременная оплата
Повезло найти такого грамотного спеца. Спасибо, все летает и именно то, что хотелось и мечталось :)
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