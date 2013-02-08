Необходимо оптимизировать работу плагина GetResponse для WooCommerce, который замедляет загрузку страницы товаров. Также требуется исправить баг, при котором данные клиентов, не оплативших заказ, попадают в список оплаченных. Ожидается анализ кода и внедрение необходимых изменений.
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Требуется интеграция плагина TeraWallet в шаблон WordPress Memberlux для корректного отображения внутреннего кошелька и страницы пользователя. Необходимо учесть совместимость с будущими обновлениями шаблона, чтобы доработка не была перезаписана. Ожидается создание решения в виде плагина.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
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