Вписать плагин в шаблон Wordpress

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Закрыт1 заявка1617 просмотров

Есть сайт онлайн уроков на движке WP + Memberlux, там установили plugin TeraWallet - внутренний кошелек, для собственного счёта клиентов и раздачи купонов в рассылках.

Но проблема в том, что шаблон memberLUX, который там установлен, не совместим с этим плагином.

т.е. он не выводит значение в topmenu внутреннего счёта и не показывает страницу пользователя, где этот счёт можно посмотреть, пополнить и управлять клиенту.

Задача такая - сделать интеграцию с memberlux, и учесть будущие обновления memberlux, что бы доработка не пере записалась. Наверное в виде плагина.

Сайт -

https://photoshopsunduchok.info/

Шаблон делает редирект на главную страницу свою.

WordPress
4 года назад
Tovarish1
44 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
4 года назад

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