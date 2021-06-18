Вписать плагин в шаблон Wordpress

Есть сайт онлайн уроков на движке WP + Memberlux, там установили plugin TeraWallet - внутренний кошелек, для собственного счёта клиентов и раздачи купонов в рассылках.

Но проблема в том, что шаблон memberLUX, который там установлен, не совместим с этим плагином.

т.е. он не выводит значение в topmenu внутреннего счёта и не показывает страницу пользователя, где этот счёт можно посмотреть, пополнить и управлять клиенту.

Задача такая - сделать интеграцию с memberlux, и учесть будущие обновления memberlux, что бы доработка не пере записалась. Наверное в виде плагина.

Сайт -

https://photoshopsunduchok.info/

Шаблон делает редирект на главную страницу свою.