У нас был удален файл index.php и файл стилей, в теме сайта (WordPress). Все остальные файлы шаблона есть. Нужно восстановить index.php, чтобы сайт заработал. Оплата по факту.
Вписать плагин в шаблон Wordpress
Есть сайт онлайн уроков на движке WP + Memberlux, там установили plugin TeraWallet - внутренний кошелек, для собственного счёта клиентов и раздачи купонов в рассылках.
Но проблема в том, что шаблон memberLUX, который там установлен, не совместим с этим плагином.
т.е. он не выводит значение в topmenu внутреннего счёта и не показывает страницу пользователя, где этот счёт можно посмотреть, пополнить и управлять клиенту.
Задача такая - сделать интеграцию с memberlux, и учесть будущие обновления memberlux, что бы доработка не пере записалась. Наверное в виде плагина.
Сайт -
https://photoshopsunduchok.info/
Шаблон делает редирект на главную страницу свою.
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