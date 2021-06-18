Доработать скрипт на PHP

Имеется скрипт проверки по социальным сетям http://medvedoc.myjino.ru/namechk.

Сейчас работа скрипта происходит путем ввода проверяемого логина и нажатия кнопки. После чего скрипт проводит проверку и выдает информацию.

Необходимо изменить немного работа скрипта таким образом:

1. убрать анимацию появления при заходе на страницу

2. выполнения скрипта должно выполняться наглядно, то есть из списка проверяемых соцсетей берется ссылка на первую сеть, проверяется и тут же выводится результат, потом следующая и так далее. На данный момент проверяются сразу все домены,а потом уже в виде раскрывающегося блока выдвигается готовый результат.

3. Разделить шаблон страницы на 3 части в коде, чтобы можно было редактировать - header, body, footer и вынести стили шаблона в отдельный файл (можно просто создать файл и прописать возможность к нему обращения).

Все детали обсуждаемы при личной переписке.

https://namecheckup.com - здесь показана хорошо анимация проверки по соцсетям. Подобная реализацию как раз и необходимо внедрить в скрипт. Единственное - появление каждой соцсети должно происходить последовательно. То есть запустили поиск, появился первый блок первой соцсети, после проверки он окрасился в нужный цвет с подобной анимацией, затем следующие постепенно социальные сети проверяются.

Данный момент обсуждается при личной переписке.