мне нужен код запроса, что б паук убунты перешел по всем ссылкам в sitemap.xml во вложенных sitemap.xml https://bit.ly/3iQiG5j. Т.е внутри xml, есть еще несколько xml, нужно получить ссылки со всех вложенных xml созданных ...
Доработать скрипт на PHP
Имеется скрипт проверки по социальным сетям http://medvedoc.myjino.ru/namechk.
Сейчас работа скрипта происходит путем ввода проверяемого логина и нажатия кнопки. После чего скрипт проводит проверку и выдает информацию.
Необходимо изменить немного работа скрипта таким образом:
1. убрать анимацию появления при заходе на страницу
2. выполнения скрипта должно выполняться наглядно, то есть из списка проверяемых соцсетей берется ссылка на первую сеть, проверяется и тут же выводится результат, потом следующая и так далее. На данный момент проверяются сразу все домены,а потом уже в виде раскрывающегося блока выдвигается готовый результат.
3. Разделить шаблон страницы на 3 части в коде, чтобы можно было редактировать - header, body, footer и вынести стили шаблона в отдельный файл (можно просто создать файл и прописать возможность к нему обращения).
Все детали обсуждаемы при личной переписке.
https://namecheckup.com - здесь показана хорошо анимация проверки по соцсетям. Подобная реализацию как раз и необходимо внедрить в скрипт. Единственное - появление каждой соцсети должно происходить последовательно. То есть запустили поиск, появился первый блок первой соцсети, после проверки он окрасился в нужный цвет с подобной анимацией, затем следующие постепенно социальные сети проверяются.
Данный момент обсуждается при личной переписке.
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