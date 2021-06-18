Создать дополнительную страницу для записей Wordpress

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Закрыт6 заявок1236 просмотров

На нашем сайте произвольная ссылка для поста имеет вид https://site.ru//%category%/%postname%-%post_id%/ , для постов хотим добавить еще одну страницу, куда хотим вывести отдельную информацию из поста, ссылки будет иметь вид https://site.ru//%category%/%postname%-%post_id%/versions/

WordPress
4 года назад
itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
4 года назад
Константин
 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 дней назад
15 отзывов
4 года назад
Олег
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
10 отзывов(-1)
4 года назад
Абдурасул
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Джулия
 
21 год
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Ахматкулов
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
104 отзыва
4 года назад