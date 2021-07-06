Здравствуйте, пишите у кого есть опыт работы с данным движком, детали скину в ЛС.
Js программист связать и поправить пару скриптов
Работа с видеоплеером, секундомер, калькулятор
Не для новичков
Оставляйте ТЕЛЕГРАМ
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Всем привет, ищу человека, который платно проконсультирует по поводу тестового задания (разработка простого приложения на нативном js), т.е расскажет способ решения поставленной задачи.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Есть сайт: workshop.kop.kz, аналог kwork.ru, однако проект незавершенный Задача: Доделать проект Стек технологии: Yii php, jquery В ТЗ описал функционал будущего сайта ( возможны изменения ) Требуются фронт енд ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт4 года назад
Ищу fullstack разработчика для внесения правок на сайт. Необходимые навыки: - Front-end - Laravel Back-end Необходим опытный разработчик. Новичков прошу не откликатьсяВеб-программирование8 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сверстать проект и написать фронт Проект на долгосрок, рассматриваем так же подписание контракта на поддержку после реализации проекта Требования: Язык программирования TypescriptФронтенд фреймворк https://nextjs.org/ на ReactФреймворк для верстки на https://tailwindcss.com/Понимание ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо написать парсер для интернет-магазина wildberries. Интерфейс не нужен, работа через прокси. Выдача результатов в json по массиву запросов, например: «рубашка женская оверсайз» и количество страниц парсинга например 1-1, то есть с первой по первую, ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт4 года назад
- $70
Требуется опытный разработчик Laravel и MySQL Подключить апи по возможным полям zoho recruit к полям по этой странице https://geolance.com/professional/G268vyRz3O51rOPV4qxl-toronto API документация Zoho https://help.zoho.com/portal/en/kb/recruit/developer-guide/api-methods/articles/api-methods Бюджет И обновить список профессий в MySQL ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть простой сайт на YII. Нужно реализовать несколько задач: 1. Создать простую админку (сейчас ее вообще нет) с возможностью редактирования нескольких блоков (мета-теги, тексты). 2. Создать блок "Где купить" с логотипами ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
оптимизировать сайт под PWAВеб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
сайт на woocommerce - после изменения статуса заказа на завершенный покупатель получает письмо. Не могу найти где его редактироватьВеб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад