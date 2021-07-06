Js программист связать и поправить пару скриптов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки612 просмотров

Работа с видеоплеером, секундомер, калькулятор

Не для новичков

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JavaScript
4 года назад
Ye-riia
49 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
22 отзыва

Выбранный исполнитель

rudnin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад
$200
5 дней
Все супер. Работа сделана соглачно задаче. Все комментарии учтены. Качество на уровне. Рекомендую к сотрудничеству!
все отлично! рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Олег
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
10 отзывов(-1)
4 года назад
rudnin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад