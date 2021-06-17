Найти где редактировать письма покупателю после заказа на отзыв

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Завершен4 заявки426 просмотров

сайт на woocommerce - после изменения статуса заказа на завершенный покупатель получает письмо. Не могу найти где его редактировать

WooCommerce
4 года назад
nniikkhhii
Никита 
43 года
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

xtremal29
Михаил 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
19 часов назад
4 года назад
$4
1 день
Escrow
Спасибо. Быстро и четко
Все на высоте! Рекомендую!

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xtremal29
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