Скрипт для генерации YML файла из Google Таблиц

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка451 просмотр

Добрый день!

Требуется написать небольшой скрипт (который исполняется в Google Таблицах) и создает YML файл (по шаблону) используя данные из таблицы.

4 года назад
VRS
36 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

iKey
28 лет
9 лет в сервисе
Был
16 часов назад
4 года назад
$25
1 день
Escrow
Утром Я выставил задачу и Денис первый откликнулся, пару минут обсуждения задачи и я выбрал его исполнителем. Человек приятный в общении, выполнил задачу в обозначенный срок. Мне нравится работать с такими людьми!
Очень доволен сотрудничеством с Игорем! Приятный человек :)

Заявки фрилансеров

iKey
28 лет
9 лет в сервисе
Был
16 часов назад
4 года назад