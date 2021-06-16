Нужно написать парсер для сайта с отправкой информации в Telegram

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок5248 просмотров

Нужно написать парсер для сайта с возможностью изменения параметров парсинга и отправкой информации в Telegram

Полные требования к парсеру в прикрепленном файле. Так же возможна реализация того же функционала другим методом который вы предложите

4 года назад
guest_16238608192291
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Николай
 
22 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
4 года назад
Олег
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
10 отзывов(-1)
4 года назад
Денис
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
15 часов назад
107 отзывов
4 года назад
Евгений
 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
5 минут назад
558 отзывов(-1)
4 года назад
ТОП-5
Веб-программирование
Борис
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Данил
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад