Оптимизировать промо ролик на главную страницу

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки896 просмотров

Есть промо ролик весом около 130 мб, длительностью 55 сек, формат МР4, разрешение 1920\1080; Задача: оптимизировать и сжать видео без потери качества таким образом, что бы начальная страница быстро грузилась и видео запускалось сразу после прогрузки, а не по нажатию на кнопку плеера.  Пример,  на сайте http://cubox.site/. Для проверки скорости загрузки использовать инструменты: page speed insights или GT Metrix. Параметры загрузки должны быть в "зеленой зоне" или иметь оценку не ниже B+ (В идеале А+).

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