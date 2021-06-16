Оптимизировать промо ролик на главную страницу

Есть промо ролик весом около 130 мб, длительностью 55 сек, формат МР4, разрешение 1920\1080; Задача: оптимизировать и сжать видео без потери качества таким образом, что бы начальная страница быстро грузилась и видео запускалось сразу после прогрузки, а не по нажатию на кнопку плеера. Пример, на сайте http://cubox.site/. Для проверки скорости загрузки использовать инструменты: page speed insights или GT Metrix. Параметры загрузки должны быть в "зеленой зоне" или иметь оценку не ниже B+ (В идеале А+).