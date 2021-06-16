Пофиксить сайт на Symfony

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Закрыт3 заявки614 просмотров

Есть несколько проблем у сайта на Symfony 3

В основном касаются технических моментов для SEO

1) ускорить сайт

2) сделать разметку

3) карта сайта

4) работа с изображениями

5) работа с внутр. ссылками сайт

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Symfony
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FelixFrinn
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