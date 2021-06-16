Пофиксить сайт на Symfony

Ищется человек с совестью, программист с хорошим знанием Drupal 9. Есть вот такой сайт http://joxi.ru/4Ak8bWysowznxr?d=1 в hml прекрасно адаптивно сверстан. Нужно надеть его на Drupal 9. Упрощения: От части анимации при ...