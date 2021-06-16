Приглашаем фронтенд разработчика для разработки и поддержки разрабатываемых проектов. Проекты работают на технологиях: VueJS, JQuery, Symfony, Django, используются API.Требования:- Уверенное знание стека HTML/CSS/JS (JQuery);- Адаптивная и кроссбраузерная верстка;- Умение работать с внешними API и понимание основ HTTP (GET, POST);- Опыт работы с одним из современных JS фреймворков: VUE, React, Angular или другим.- Умение работать с GIT;- Ответственность и умение работать в команде.Будет плюсом опыт разработки на серверных языках программирования: PHP, Python или NodeJS; умение работать с Linux на уровне пользователя.