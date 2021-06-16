1. Задокументировать имеющееся запросы через Swagger 2. Юзер, авторизация - Сделать разделение данных по юзерам - Сделать проверку токена юзера при каждом запросе - OAuth2 authentication, возможность авторизации через соц сети ...
Задание по node.js
Есть задание по node.js.
Нужно исправить небольшой момент в программе на node.js.
Пишите те, кто хорошо разбирается в этой области.
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